Football : Voici tous les groupes du Mondial-2014

L'affiche Brésil-Croatie sera le match d'ouverture alors que l'Espagne et les Pays-Bas se retrouvent dans le même groupe, tout comme le Portugal et l'Allemagne.

Trente-deux équipes se battent pour remporter la 20e édition de la Coupe du monde. AFP

L'affiche Brésil-Croatie sera le match d'ouverture du Mondial-2014 alors que les deux derniers finalistes de la compétition, l'Espagne vainqueur et les Pays-Bas, se retrouvent dans le même groupe (B), selon le tirage au sort effectué vendredi à Costa do Sauipe (nord-est).

Le groupe G se présente comme le plus relevé avec l'Allemagne, le Portugal de Cristiano Ronaldo, le Ghana et les Etats-Unis. L'Argentine de Messi, elle, hérite d'un tirage assez clément dans le groupe F avec le Nigeria, l'Iran et la Bosnie-Herzégovine.

Le groupe D est également très solide avec l'Uruguay, l'Italie, l'Angleterre et le Costa Rica, qui aura fort à faire avec trois anciens vainqueurs de l'épreuve.

Outre le Brésil et la Croatie, qui ouvriront donc le Mondial le 12 juin à Sao Paulo, le groupe A accueille le Mexique et le Cameroun et s'annonce donc ouvert. Dans le groupe B, avec l'Espagne et les Pays-Bas, protagonistes de la dernière finale, on retrouvera le Chili et l'Australie.

Le tirage au sort a été favorable à l'équipe de France, qui hérite d'un groupe E à sa portée avec la Suisse, l'Equateur et le Honduras. Dans le groupe C, la Colombie affrontera la Grèce, la Côte d'Ivoire et le Japon. Enfin, le groupe H mettra aux prises la Belgique, l'Algérie, la Russie et la Corée du Sud.

(L'essentiel Online/AFP)