Voilà ce qui se passe après 20 ans d’injections de Botox

Brenda Blay montre combien ses muscles faciaux sont figés au bout de 20 ans d’injections de Botox. Tiktok/nursebblay

«Vous êtes-vous déjà posé la question de ce qui arrive lorsqu’une personne décide d’arrêter les injections de Botox au bout de 20 ans?» C’est ainsi que Brenda Blay, une TikTokeuse âgée de 55 ans, commence sa vidéo. Elle livre la réponse en image juste après, en montrant son propre visage, toujours aussi lisse ou presque. En effet, même lorsque Brenda Blay fronce les sourcils ou tente de prendre un air méchant, son visage ne montre aucune expression.

«Un muscle dont les contractions sont inhibées pendant une longue période devient paresseux. Un peu comme lorsqu’on ne s’est pas entraîné à la salle de sport depuis longtemps», répond Marianne Meli, dermatologue suisse, interrogée par nos confrères de 20min.ch. Même après élimination totale du Botox, le visage paraît toujours aussi lisse et frais. «Avec le temps, on perd l’habitude de faire les mouvements du visage qui ne sont plus possibles sous Botox», ajoute-t-elle.

Faut-il faire des pauses de Botox?

La TikTokeuse Brenda Blay le dit elle-même: avant de retrouver les expressions naturelles du visage, il faut à nouveau tonifier les muscles. Cela n’a rien de préoccupant, mais il faut faire régulièrement des pauses de Botox pour éviter la fonte musculaire. «Si je ne fais pas de pauses, j’ai peur que mes sourcils commencent à s’affaisser», commente une internaute sous la vidéo. «Faire des pauses entre les injections ne rend pas le Botox plus efficace ou plus sûr. Les personnes qui décident d’avoir recours à cette intervention peuvent faire des piqûres de rappel sans faire de longues pauses entre deux traitements», relativise la dermatologue.

En ce qui concerne les sourcils qui tombent, l’experte a un autre avis. «En cas de paupières tombantes, on prend souvent l’habitude de relever constamment les sourcils pour compenser l’effet retombant. Avec le traitement au Botox, ce mouvement devient impossible à effectuer: les sourcils paraissent plus bas que ce à quoi on est habitué», explique-t-elle. Cet effet peut également être dû à une erreur médicale de manipulation. D’où l’importance de s’adresser à un prestataire compétent et qualifié.

Quand renouveler le traitement?

La Dre Meli explique qu’«à partir du moment où il est à nouveau possible de faire le mouvement du visage qui crée les rides, par exemple en fronçant les sourcils, on peut envisager de répéter le traitement au Botox. On évite ainsi que la ride d’expression ne devienne permanente», dit-elle. Cet intervalle est différent pour chaque personne. «Cela peut prendre six mois jusqu’à ce qu’on puisse de nouveau faire le mouvement. D’autres patients éliminent très rapidement le Botox et doivent renouveler le traitement au bout de trois mois. C’est très variable», ajoute-t-elle.