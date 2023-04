Astronomie : Voilà comment pourrait finir notre galaxie 

Est-ce le destin de notre galaxie? Des astronomes ont confirmé mercredi pour la première fois la source des quasars, les objets les plus lumineux de l’Univers à l’énergie colossale, qui mènent les galaxies à leur perte. Les quasars figurent parmi les entités les plus extrêmes de l’Univers, certains brillant autant qu’un milliard de milliards d’étoiles. Logés au cœur des galaxies, ils sont alimentés par des trous noirs supermassifs, qui, en avalant du gaz, émettent un intense rayonnement.

Choc dans… 5 milliards d’années

C’est le sort que pourrait connaître un jour la Voie lactée, avertit Clive Tadhunter, l’un des auteurs de l’étude parue mercredi dans «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society». Car la galaxie Andromède, notre voisine, «se dirige vers nous à environ 200 kilomètres par seconde», explique cet astrophysicien à l’Université de Sheffield au Royaume-Uni. À ce rythme, les deux galaxies pourraient se heurter dans quelque 5 milliards d’années, et provoquer un quasar.