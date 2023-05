Voilà la véritable raison pour laquelle les femmes divorcent

La séquence a été vue plus de 7,7 millions de fois sur TikTok et a suscité de nombreux commentaires. Dennis R Vetrano Jr, avocat spécialisé dans les divorces à New York, a confié la raison principale pour lesquelles les couples qui passaient dans son cabinet décidaient de se séparer. «Je vois des mamans qui travaillent et qui font tout et je vois des maris qui prennent du recul et qui se disent "Hum, je n'ai besoin de rien faire!"».