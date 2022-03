Musique : Voilà le nouveau clip de Mutiny On The Bounty

ESCH-SUR-ALZETTE - Samedi soir à la KuFa, le groupe luxembourgeois a présenté son dernier clip lors d'une soirée qui a mis la scène rock locale actuelle et passée à l'honneur.

Après leur tournée à travers l’Europe, Mutiny on the Bounty était de retour à la maison samedi soir à la KuFa. Une soirée où la scène luxembourgeoise était particulièrement à l'honneur puisque le groupe a voulu rendre hommage aux groupes locaux passés et actuels.