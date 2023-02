Alimentation: Voilà pourquoi il est bon de consommer des aliments amers

Ils ont beau ne pas être appréciés de tous, les aliments au goût amer comme le pamplemousse favorisent la digestion et contribuent à la perte de poids. Getty Images/iStockphoto

Nombreux sont ceux et celles qui font la grimace rien qu’à l’idée d’y penser. Il est vrai qu’il faut parfois du temps pour s’habituer au goût d’un aliment amer. Fin amère, déception amère…: l’adjectif «amer» a presque toujours une connotation négative dans notre usage linguistique. Pourtant, manger régulièrement des aliments au goût amer est tout bénéfice et ce, pour plusieurs raisons.

Aimez-vous consommer des aliments amers? Oui, j’adore! Oui, de temps en temps. Non, sauf s’il le faut. Pas du tout, je déteste les aliments amers! L'amer bière, ça compte?

Les substances amères favorisent la digestion et ce, dès lors qu’elles se retrouvent en bouche, en stimulant les glandes salivaires. Elles stimulent également le métabolisme des graisses dans le foie et activent la vésicule biliaire et le pancréas, des organes qui jouent un rôle crucial dans la digestion.

Quand la digestion est bonne, tout va bien. Les substances amères permettent notamment à l’organisme de bien digérer les aliments. Pexels/Brett Sayles

«Les multiples effets des substances amères sont énormes», explique le diététicien Martin Ruegge. «À ce jour, on n’a pas encore pu toutes les étudier», dit-il. On part du principe qu’elles diminuent également le risque de maladies cardiovasculaires, qu’elles ont un effet anti-inflammatoire, qu’elles renforcent le système immunitaire et qu’elles peuvent même agir comme un antibiotique. Sans oublier qu’elles peuvent combattre les fringales.

Mieux rassasié grâce aux substances amères

Les substances amères peuvent donc contribuer à maintenir un poids stable en inhibant l'envie de sucré. Cela s'explique notamment par le fait que notre langue possède des papilles gustatives qui détectent l'amertume, bien plus que le sucré. «Et plus on satisfait les papilles gustatives par un repas, plus grande sera la sensation de satiété», explique le nutritionniste.

Attention, danger: les substances amères signalaient jadis qu’une plante était potentiellement immature, avariée ou toxique. Pexels/Magda Ehlers

Les substances amères signalent, par ailleurs, à l’organisme un danger imminent: cela fait partie de l’évolution naturelle. En effet, le goût amer signalait jadis qu’une plante était potentiellement avariée, immature, voire toxique. Si ce danger est moindre aujourd’hui, il reste que le goût amer diminue l’envie et la sensation de faim. De plus, certaines substances amères entraînent la libération d’une hormone qui provoque une sensation de satiété dans le cerveau. Les substances amères peuvent donc réellement contribuer à la perte de poids.

Attention au surdosage

On pourrait désormais penser que plus il y a de substances amères, mieux c'est. Or, ce n’est pas le cas, car une consommation excessive peut avoir un effet laxatif. C'est pourquoi la prudence est également de mise avec les gouttes de substances amères, qui sont souvent présentées comme des produits amincissants. «Le risque de surdosage est particulièrement élevé pour les substances amères absorbées par le biais de préparations», explique Martin Ruegge.

1 / 5 Parmi les aliments riches en substances amères, on trouve la roquette, … Pexels/Polina Tankilevitch … le pissenlit, … Unsplash/Lorenzo Ranuzzi … l’artichaut, …. Pexels/Andie

C'est pourquoi il conseille plutôt d’adopter une alimentation variée et de consommer des aliments naturellement riches en substances amères. «Il s'agit notamment de l'endive, de l’olive, de la roquette, du pamplemousse, du pissenlit, de la centaurée, du gingembre, de l’artichaut, du chou et des épices – même la cannelle contient des substances amères».

L’importance d’une alimentation équilibrée

Bonne nouvelle pour les réfractaires aux aliments amers: il est possible d’entraîner son palais à l’amertume. Plus vous goûterez à des saveurs amères, plus vous vous y habituerez.