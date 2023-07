Voilà pourquoi les montres en vitrine affichent toujours 10h10

Qu’il s’agisse de montres Rolex ou Moonwatch, le temps semble s’être arrêté. En effet, les montres exposées dans les devantures des horlogers ou mises en avant dans les publicités indiquent généralement une seule et même heure: 10h10. Mais pourquoi en est-il ainsi?

L’heure doit nous parler

Le premier fabricant à avoir mis les montres en vente à cette heure est Seiko. Dans les années 1960, la marque horlogère japonaise aurait réglé l’heure de toutes ses montres à dix heures, huit minutes et 42 secondes. On en ignore la raison. Le fait est que depuis, de nombreux fabricants de montres ont suivi l’exemple. Et les théories ne manquent pas.