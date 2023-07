La Marocaine Benzina a joué avec son voile, une première

L'Espagne, vainqueur de la Zambie (5-0) mercredi à Auckland, et le Japon, qui a battu le Costa Rica (2-0) plus tôt, sont les deux premières sélections qualifiées pour les huitièmes de finale du Mondial féminin.

L'Espagne a écrasé l'équipe africaine, grâce à des doublés de Hermoso (13e, 70e) et Redondo (69e, 85e) et un but de Abelleira (9e).

Espagnoles et Japonaises, qui comptent six points sur six dans le groupe C, sont assurées de terminer aux deux premières places, avant de s'affronter lors de la dernière journée, lundi.