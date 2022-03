Voir des pauvres et manger

Un restaurant de Bangkok organise un dîner de 300 000 dollars pour ses meilleurs clients… qu’il enverra d’abord visiter l’endroit le plus pauvre de la Thaïlande.

La chaîne des hôtels Lebua qui, l'année dernière, avait organisé un dîner somptueux ayant coûté 29 000 dollars à chaque participant, a annoncé son intention d'emmener, le 5 avril, 50 clients prestigieux dans la province de Surin pour voir un camp d'éléphants et les difficultés de la vie dans cette région, l'une des plus pauvres de Thaïlande.

Après ce voyage, les participants reviendront à bord d'un jet privé à Bangkok où ils rejoindront 50 autres invités de marque pour un dîner composé notamment de langoustes, de truffes noires et de glaces au roquefort. Deepak Ohri, directeur exécutif de la chaîne hôtelière organisatrice de l'événement publicitaire, a affirmé que le déplacement à Surin devrait permettre aux fortunés de "voir comment des pauvres vivent et s'occupent de leurs éléphants" et peut-être d'investir dans "l'infrastructure" dans cette région ou ailleurs "dans le monde".