Pilote amateur: «Voir le Luxembourg tout blanc du ciel, c'était unique»

Samedi matin, en survolant les paysages de l'Éisleck couverts d'un manteau de neige, au nord du Luxembourg, Georges Hilbert, 49 ans, avait des yeux d'enfant. Les mêmes que ceux qu'il avait petit, depuis son jardin à Sandweiler, en regardant décoller les avions du Findel. «J'allais en vélo passer des après-midi à voir les avions sur la piste», dit-il. Une passion était née. Elle ne l'a plus quittée.

À 14 ans, il faisait déjà un stage de vol à voile en Belgique. Trois ans plus tard, il décrochait sa licence de pilote privé. Des centaines d'heures de vol ont suivi. Alors quand il a vu samedi matin le soleil et un grand ciel bleu au lendemain d'une journée de neige, ce responsable dans une entreprise de transport de bus a demandé à son club si un avion était disponible pour avancer le vol prévu pour l'après-midi. Une heure plus tard, Georges Hilbert était au Findel avec son fils Jacques auquel il a transmis le virus, à bord d'un Cessna 182 de l'Aéro-sport Club.

«C'était magnifique»

C'était parti pour 1h10 d'émerveillement. «C'était unique. L'occasion à saisir. On a survolé, Fischbach, Diekirch, Vianden et son château enneigé superbe. Puis on a survolé la vallée de l'Our jusqu'à Hosingen. Nous étions à 500 m d'altitude, et avions une centaine de kilomètres de visibilité. On voyait Cattenom depuis le nord du pays». Puis le duo a mis le cap vers «Weiswampach, Troisvierges, Wiltz, le lac d'Esch-sur-Sûre, Bissen, Mersch avant de rentrer. C'était magnifique».