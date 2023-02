État d’esprit: Voir le week-end comme des vacances rend plus heureux

En considérant le week-end comme des vacances, on profite davantage de son temps libre et on revient plus heureux au travail.

Ce sont les conclusions d’une étude, menée par des chercheurs de l’UCLA Anderson School of Management, l’école de commerce de l’Université de Californie à Los Angeles. En effet, ces recherches montrent que tous les jours de congés sont importants pour faire le point et diminuer le stress. Pour cela, il suffit de se mettre dans le bon état d’esprit.

Faire comme si ce week-end était des vacances

«Nous avons testé si les gens peuvent profiter davantage de leur temps libre en considérant simplement leur week-end comme des vacances. Des preuves suggèrent une augmentation du bonheur des personnes lorsqu’elles retournent au travail le lundi», analysent les chercheurs. Les personnes ayant passé le week-end comme des vacanciers se sont déclarées plus heureuses, moins stressées et plus satisfaites que le groupe qui avait abordé le week-end comme il l’avait toujours fait.

Profiter du présent

«Traiter le week-end comme des vacances active un changement d’état d’esprit, en nous faisant sortir de notre mode d’action constante», précise Cassie Mogilner, professeur à l’école Anderson de l’UCLA et coauteure de l’étude, au Washington Post. Cela s’explique par le fait qu’en imaginant être en vacances, on se retrouve dans un état d’esprit plus serein et plus ancré dans le présent: «L’état d’esprit des vacances nous permet de sentir que nous pouvons réellement faire une pause et profiter du moment présent», détaille Cassie Mogilner.