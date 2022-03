Annonce du parquet : Voiture folle à Anvers: la piste terroriste écartée

La justice belge a abandonné vendredi les charges liées au terrorisme contre le Tunisien de 39 ans, arrêté le 23 mars, après avoir voulu foncer sur des piétons à Anvers.

Mohamed R. avait été arrêté le 23 mars en fin de matinée après avoir «mis en danger» des piétons en roulant à très vive allure, sans faire de blessés, sur le Meir, une des principales artères commerçantes d'Anvers. Au lendemain des faits, il avait été inculpé «du chef de tentative d'assassinat à caractère terroriste, tentative de coups et blessures à caractère terroriste et infraction à la législation sur les armes» et placé en détention provisoire. Mais les autorités belges s'étaient montrées prudentes sur le caractère terroriste ou non des événements, survenus au lendemain de l'attaque commise à proximité du Parlement britannique à Londres, dont le bilan s'élève à cinq morts.