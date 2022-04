Au Luxembourg: Voiture sur le toit, motard au sol et chauffeur ivre en colère

Pour des raisons non communiquées, une automobiliste a été victime d'un spectaculaire accident, jeudi, peu avant 7h30, sur l'autoroute A7. Entre Staffelter et le tunnel Grouft, son véhicule a terminé sa course sur le toit. La conductrice a reçu les premiers soins sur place, selon la police, avant d'être emmenée à l'hôpital. La voiture accidentée a pu être dégagée un peu après 8h.