Voiture volée achetée au Luxembourg: «Nous pouvons utiliser notre véhicule, mais cette histoire nous a beaucoup coûté»

Petit rappel des faits: en août 2021, Déborah et David ont acheté un VW Tiguan d'occasion dans un garage à Luxembourg-Ville. Le véhicule, qui affichait environ 10 000 km au compteur et dont l'ancien propriétaire était parti en Suède, s'est avéré être un véhicule volé. S'est ensuivi un long combat juridique pour le couple résidant à Moutiers (Meurthe-et-Moselle), qui a tenté en vain d'annuler le contrat de vente de la voiture achetée 39 000 euros (plus 3 à 4 000 euros de frais d'importation).

Deux ans plus tard, Déborah et David ont enfin pu tirer un trait sur cette affaire, qui leur a coûté «beaucoup de temps, d'énergie et d'argent», selon la jeune femme, consultante en recrutement à Dudelange. «La police de Briey nous a informés que la voiture nous appartenait légalement et qu'elle avait été retirée du fichier des véhicules volés. Nous pouvons donc l'utiliser ou même la vendre sans aucun souci. Je me demande quand même ce qui se passerait en cas de contrôle à l'étranger…»