Guerre en Ukraine - Il se suicide en lançant sa voiture contre l'ambassade russe

«Ce fut une nuit difficile. L’ennemi a attaqué par les airs et a touché un dépôt de pétrole et une usine. Le dépôt est détruit et un feu puissant ravage l’usine», a déclaré le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Valentin Reznitchenko, sur Telegram. «Heureusement, il n’y a pas de blessés», a-t-il précisé, indiquant quelque temps après que «l’incendie a été éteint par les pompiers» qui ont «lutté pendant plus de huit heures».