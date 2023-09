«Je ne pensais pas que nos membres étaient autant divisés sur le développement de l'électromobilité», confie Yves Wagner, président de l'Automobile Club Luxembourg (ACL). L'association, qui revendique près de 190 000 membres au Grand-Duché et dans la Grande Région, a présenté ce mardi les résultats d'une enquête réalisée en mai dernier auprès de ses membres sur leurs attentes en termes de mobilité, dans le contexte des élections législatives du mois d'octobre.

«Les explications fournies sont largement insuffisantes»

«Le monde politique luxembourgeois et européen a tout misé sur l'électrique, avec notamment l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves à partir de 2035», analyse Yves Wagner. «Les explications fournies sont largement insuffisantes. Les questions posées par nos membres ne trouvent pas de réponse: comment évoluent les infrastructures, est-on vraiment capables d'avoir suffisamment d'infrastructures pour garantir l'électromobilité? Nos membres ne comprennent pas comment ça peut fonctionner. D'autant que beaucoup d'experts et récemment la Cour des comptes européenne ont exprimé des doutes sérieux sur la faisabilité du tout électrique. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles».

De son coté, Jean-Claude Juchem, directeur de l'ACL, note que sur les 611 000 voitures immatriculées au Luxembourg, 19 000 sont 100% électrique et sont à 64% détenues par des sociétés. «Malgré les subventions étatiques, les différences de prix entre voitures électriques et thermiques sont encore énormes pour les particuliers, de l'ordre de 10 000 à 20 000 euros. Un SUV électrique coûte par exemple au moins 40 000 euros. C'est un investissement auquel on réfléchit à deux fois».