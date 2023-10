Voitures électriques: Le pionnier des batteries lithium-soufre s'installe au Luxembourg

1 / 5 Lyten, une entreprise américaine spécialisée dans la production de batteries pour véhicules électriques, de matériaux composites légers et de capteurs, va implanter son siège européen au Luxembourg. Lyten Lars Herlitz, président et cofondateur de la société, a ainsi signé ce jeudi matin un protocole d'entente avec Yuriko Backes, ministre des Finances, et Franz Fayot, le ministre de l'Économie. MFIN MFIN

«Le Luxembourg n'est pas seulement attractif dans le domaine de la finance», se réjouit Yuriko Backes, la ministre des Finances. Lyten, une entreprise américaine spécialisée dans la production de batteries pour véhicules électriques, de matériaux composites légers et de capteurs, va implanter son siège européen au Luxembourg.

Lars Herlitz, président et cofondateur de la société, a ainsi signé ce jeudi matin un protocole d'entente avec Yuriko Backes, ministre des Finances, et Franz Fayot, ministre de l’Économie. Lyten se présente comme un pionnier du graphène trois dimensions, un «supermatériau» ultraléger ouvrant des perspectives pour la production de batteries lithium-soufre, beaucoup plus performantes que les lithium-ion mais toujours au stade expérimental.

Renforcer la souveraineté européenne

Actuellement, la quasi-totalité de l'industrie automobile équipe ses véhicules électriques avec des batteries lithium-ion, lourdes de centaines de kilogrammes et très gourmandes en matériaux comme le nickel, le cobalt ou le manganèse, dont l'extraction peut être extrêmement polluante. La batterie lithium-soufre serait considérablement plus légère. Elle aurait aussi la capacité de stocker deux fois plus d'énergie que les batteries traditionnelles, et de réduire l'empreinte carbone de 60%.

En outre, les matériaux nécessaires aux batteries lithium-soufre pourraient être trouvés et produits localement en Europe, renforçant ainsi la souveraineté du continent. Lyten assure être en mesure de distribuer ces batteries pour l'industrie automobile d’ici à la fin de la décennie.

Une usine-pilote

Dans le cadre du protocole d'entente, Lyten prévoit non seulement d'implanter au Luxembourg son siège européen mais aussi d'y développer des activités de recherche et développement. La société doit aussi analyser la possibilité d'installer par la suite une usine pilote industrielle.

Lars Herlitz explique avoir choisi le Grand-Duché «pour sa haute concentration de talents, sa localisation centrale en Europe et pour l'attrait du gouvernement luxembourgeois pour le développement durable». Interrogé sur le nombre d'emplois, le dirigeant ne donne pas de chiffres mais assure que la société «recrutera de plus en plus de personnes au fil du temps».

Sur le campus automobile de Bissen

S'agissant du soutien de l'État, Lars Herlitz indique que sa société va profiter d'incitations fiscales. «Le Luxembourg Future Fund (NDLR: enveloppe de 200 millions d'euros pour soutenir les investissements qui favorisent la diversification et le développement durable de l'économie luxembourgeoise) va investir dans l'entreprise et des aides R&D seront déployées, en fonction de l'activité», ajoute de son côté Franz Fayot.

La société pourrait s'implanter au campus automobile de Bissen. «L'idée est de créer un cluster, un écosystème d'entreprises dans la mobilité», indique le ministre. À noter que les premiers contacts entre Lyten et le gouvernement datent de mars dernier. Le Premier ministre, Xavier Bettel, avait effectué une visite au siège de Lyten, à San Jose, en Californie (États-Unis).

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.