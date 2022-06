Automobile : Voitures électriques: le rêve de la recharge solaire

Quelques start-up, mais aussi des géants de l’automobile commencent à installer des panneaux solaires sur leurs nouvelles voitures électriques, promettant un peu d’autonomie supplémentaire, mais pas encore de rouler à l’œil. Sous le soleil brûlant du nord de l’Espagne, la «0», premier modèle de série de la start-up Lightyear, engrange assez d’énergie solaire pour parcourir chaque jour plus de 70 kilomètres gratis. Son capot avant et son long toit sont couverts de cinq mètres carrés de panneaux solaires.

Ses fondateurs, de jeunes ingénieurs hollandais, ont gagné plusieurs courses à l’énergie solaire dans le désert australien. Profitant de la baisse des prix des panneaux photovoltaïques et des batteries, ils tentent d’appliquer cette technologie aux voitures de tous les jours. La carrosserie très aérodynamique de la «0» et ses moteurs intégrés aux roues lui permettent de consommer moins d’énergie que les SUV électriques qui dominent le marché, et d’afficher une autonomie de 625 kilomètres pour une charge. En roulant peu, on pourrait ainsi ne la brancher que l’hiver, promet la marque.