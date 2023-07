Des voitures cambriolées dans un immeuble

Samedi matin, une effraction a été signalée dans une voiture située dans le garage d'un immeuble d'habitation de la rue de Drusenheim à Schifflange. Le ou les suspect ont réussi à accéder au garage souterrain et ensuite brisé une fenêtre du véhicule pour atteindre la boîte à gants, a détaillé la police. Pendant l'opération des forces de l'ordre, un deuxième véhicule cambriolé a été découvert.

Un cambriolage a également été signalé vers 16 heures rue de Kirchberg à Luxembourg. Les auteurs ont forcé la porte arrière pour accéder à la maison. Nouvelle effraction dans une autre habitation de la rue de Noertzange à Kayl. Une fenêtre a été brisée avant que plusieurs pièces ne soient fouillées et que des appareils électroniques et des bijoux ne soient dérobés. Dans tous les cas, la police s'est rendue sur place pour relever des traces et une enquête a été ouverte, a précisé un communiqué des forces de l'ordre.