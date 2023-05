Le Luxembourg en bref: Il se fait voler son téléphone sur le boulevard Royal

Alimentation

Une formation pour plus de produits locaux et bios dans les cantines scolaires

Le ministère de l'Agriculture a proposé, fin 2022, à toutes les communes du pays une formation gratuite pour cuisiner plus de produits locaux et bios dans leurs cantines scolaires, tout en gaspillant moins d’aliments. «24 communes ont déjà profité de cette offre, note le ministère, ce mercredi, dans un communiqué. La formation rencontre un franc succès, de sorte que d’autres prestataires comme le Lycée technique de Bonnevoie, Anne ASBL et Croix-Rouge Services ont manifesté leur intérêt à la suivre».

Cette offre de formation fait suite à un projet pilote lancé dans les cantines scolaires du Lycée Ermesinde, au Kannerhaus Wooltz et dans les maisons relais de l’ASBL Elisabeth. Le but consistait à accroître la part de produits bios dans les menus tout en analysant l’évolution du prix pour l’exploitant et la capacité du marché luxembourgeois à fournir les produits bio demandés.