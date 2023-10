En France : Un vol easyJet annulé à cause d’une canette de Coca oubliée

Le 25 octobre, les passagers d'un vol easyjet entre Nice et Bâle-Mulhouse ont été débarqués et ont dû passer la nuit à l’hôtel, car une canette de soda avait glissé dans le réacteur de l’avion et causé des dégâts.