Le «vol du siècle» : Vol «inédit» de conteneurs d’or et d’argent

Une vingtaine de conteneurs, dont certains transportant de l’or et de l’argent, ont été volés dans le port de Manzanillo dans l’ouest du Mexique, une opération «inédite» et «très grave».

Le groupe criminel a ensuite utilisé des grues et des poids lourds pendant huit à dix heures pour manipuler les conteneurs, a déclaré à la presse Gustavo Adrián Joya, porte-parole pour la sécurité de l’État de Colima où se trouve le port. «Ils ont été très sélectifs dans le type de marchandises qu’ils ont volé: des métaux précieux et d’autres choses, comme des appareils d’air conditionné», a-t-il ajouté. «C’est inédit. On avait déjà vu des vols sporadiques de conteneurs, mais pas dans une telle quantité», a ajouté le porte-parole.