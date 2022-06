Aux Pays-Bas : Vol MH17: «Acquittez-moi», demande l'un des accusés

Un Russe accusé d'avoir abattu en 2014 l'avion du vol Malaysia Airlines MH17 a affirmé vendredi aux juges hollandais «qu'il n'avait rien à voir avec ce désastre».

Oleg Poulatov est accusé d'avoir abattu en 2014 l'avion du vol Malaysia Airlines MH17. Le Russe a affirmé vendredi aux juges hollandais «qu'il n'avait rien à voir avec ce désastre» et demandé l'acquittement, en conclusion de ce procès au long cours. L'homme est l'un des quatre hauts gradés des forces séparatistes prorusses de l'est ukrainien jugés in absentia pour avoir abattu l'avion de ligne en juillet 2014 au-dessus de l'Ukraine, tuant les 298 passagers à bord.