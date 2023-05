Vol retardé ou annulé? Ce que vous devez faire

Si votre vol est retardé

Votre vol de moins de 1 500 km a plus de deux heures de retard? Votre vol entre 1 500 km et 3 500 km a plus de trois heures de retard? Votre vol hors Union européenne a plus de quatre heures de retard? Alors vous avez droit à «un repas, une boisson et à deux appels téléphoniques».