Au Luxembourg: Vol retardé vers Nice, «c’est les naufragés saison 2!»

NICE/LUXEMBOURG – Johanna et ses parents vont se souvenir longtemps de leur week-end de Pâques au Grand-Duché. Ils auront passé près de 30 h pour un simple aller et retour en avion.

Un vrai parcours du combattant.

«Nous étions venus rendre visite à de la famille qui vient d’emménager à Luxembourg», confiait lundi Johanna Cappellacci depuis le hall de départ de l’aéroport du Findel. Vers 12h30, l'étudiante attendait, avec ses parents, un vol retour de Volotea pour Nice censé partir à 11h… Patienter... voilà bien le résumé de son week-end. «Nous avons juste reçu un message de la compagnie à 12h, nous indiquant que l’avion qui devait partir à 11h, aurait du retard», confiait-elle. Finalement, ils ont pu embarquer vers 15h30. Avec plus de quatre heures de retard.

Ce nouveau délai, la petite famille l'aurait sans doute mieux digéré si elle n’avait déjà, mis, deux jours plus tôt, près de 24h à rallier Luxembourg depuis Nice. Avec trois jours devant eux et un beau soleil, leur week-end luxembourgeois se présentait pourtant drôlement bien. Il aura finalement viré à la grosse galère.

L’avion a dû faire demi-tour

Vendredi, Johanna et ses parents devait décoller de Nice à 19h35 vers le Grand-Duché. Leur avion n’est finalement parti qu’à 21h30. «D’après ce que l’on a lu c’était à cause d’une valise qui était dans le mauvais avion et qu’il a fallu 1h30 pour retrouver», raconte-t-elle. Mais une fois partis, le cauchemar n’était pas fini. «L’avion a dû faire demi-tour pour atterrir à Lyon à 23h. Nous n’avons toujours pas eu directement d’explication depuis. La compagnie a seulement dit que ce n’était pas lié au mouvement de grève», poursuit l’étudiante.

«L'aéronef pouvait seulement atterrir avant 23h à cause de nos travaux de piste et pas après. Nous avons annoncé et prévenu nos compagnies aériennes il y a quelques semaines que la deuxième partie de nos travaux de piste seraient lancés en avril 2022, précisait Lux-Airport à L'essentiel. De plus, l'aéroport de Luxembourg est soumis à un couvre-feu nocturne, c'est pourquoi les principaux travaux sont effectués entre 23h et 6h du matin. Toutes les compagnies doivent calculer leurs arrivées et départs en prenant ces heures de fermeture dans leur planning. Nous regrettons les inconvénients pour les passagers. Toutefois, c'est à la compagnie aérienne de planifier les départs et les arrivées», insistait le service communication de l'aéroport.

Huit heures en bus

A Lyon, les passagers ont dû débarquer avant d’apprendre qu’il devraient passer la nuit à l’hôtel, où ils ont appris, le matin, sur des affiches, qu’un bus les conduirait samedi à Luxembourg». Censés arriver vendredi vers 21h au Grand-Duché, ils n'y sont parvenus que samedi à 18h30 après un périple de huit heures en bus et presqu’une journée de voyage. «Ma sœur a mis moins de temps pour faire New-York-Nice. C’était le plus long voyage de ma vie», racontait Johanna.

Alors lundi matin, à l’heure de repartir, ils espéraient simplement un avion à l’heure au Findel. Raté. «Coucou @volotea, on aimerait savoir où se trouve l'avion qu'on devait prendre à 11h à Luxembourg. Des news ? Une petite communication ? Ce serait sympa», lançait l’étudiante désabusée sur Twitter.