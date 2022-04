Au Luxembourg – Sacrée soirée: vol sur un chantier puis chauffard caché derrière un muret

Trois conteneurs de chantier ont été «visités», lundi vers 23h30, entre Olm et Koerich, par un ou plusieurs individus, rapporte la police mardi matin. Des objets volés dans un premier temps ont été retrouvés abandonnés à proximité du site. Le ou les auteurs ont pris la fuite à pied selon le rapport et, sur place, les forces de l'ordre ont été alertées par la présence d'une «voiture suspecte» vue sur un chemin de terre. Cette dernière a été confisquée et une enquête a été ouverte.

Peu après et alors qu'une patrouille cherchait à retrouver le ou les cambrioleurs, c'est une course poursuite avec un autre véhicule, croisé «à grande vitesse», qui s'est engagée dans le secteur. Une voiture abandonnée quelques instants plus tard à Olm, son conducteur s'étant volatilisé. «Caché derrière un mur de jardin», il a été repéré dans la foulée et le test d'alcoolémie s'est avéré positif. Il n'a pas été en mesure de présenter son permis de conduire et son véhicule a été confisqué également.