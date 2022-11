Concert au Luxembourg : Volbeat et leurs invités Skindred et Bad Wolves, à la Rockhal

L'étape européenne de Servant Of The Road World Tour passe par chez nous le 28 novembre.

Concert

Les rebelles danois du rock 'n' roll Volbeat débarquent au Grand Duché pour leur tournée européenne de 32 dates, accompagnés de leurs invités spéciaux Skindred et Bad Wolves, pour un spectacle vraiment intense.

Décrits comme «des riffs de heavy metal titanesques qui se heurtent de plein fouet au groove du rock'n'roll», les fans peuvent s'attendre à un mélange de classiques, de morceaux profonds et des hits issus de leur carrière historique. Y compris de leur dernier album Servant OF The mind, qui a été acclamé.