«Voler la vedette à Johnny Depp? Ca me va»

Figure montante du cinéma français, Benjamin Lavernhe a vécu un festival de Cannes intense, avec deux longs-métrages hors compétition, et pas des moindres: «Jeanne du Barry», film d'ouverture sujet aux polémiques en raison de la présence de Johnny Depp, et «L'Abbé Pierre – Une vie de combats», réalisé par Frédéric Tellier.

Le natif de Poitiers y campe le rôle de cette figure française historique, ce qui devrait participer à renforcer sa popularité auprès du grand public. Lui vit ça en toute décontraction. Sur la terrasse d'Albane, haut lieu des soirées cannoises durant le festival, le comédien de 38 ans nous a reçu pour échanger sur ce rôle si particulier, mais aussi sur sa carrière en pleine ascension. «Voler la vedette à Johnny Depp? Ça me va!», répond-il en souriant, suite aux excellents retours sur sa prestation dans «Jeanne du Barry» (NDLR: Benjamin Lavernhe y campe Jean-Benjamin de La Borde, premier valet de chambre du roi Louis XV).

«C'était fou d'être à ses côtés. J'ai vu quelqu'un de très généreux, de passionné, d'ouvert à la discussion. Comme l'impression d'être dans un film – on l'était en l'occurence – Mais surtout, je n'ai eu que deux jours entre les deux tournages. Je pense avoir apporté un peu d'Abbé Pierre dans les ballets de Louis XV (…) C'est la magie de ce métier», raconte-t-il.

Des mois plus tard, l'acteur du «Sens de la Fête» semblait toujours aussi imprégné par cette interprétation de ce prêtre «super héros» au «charme fou», mais qui n'était pas «un bon soldat de l'Église». La scène montrant l'Abbé Pierre commanditer l'exécution d'un traître lors de son passé de résistant devrait susciter quelques discussions à la sortie de film. Tout comme le moment d'intimité partagé avec une femme lors de sa jeunesse. «Mais je ne suis pas là pour juger l'Abbé Pierre, ses travers et ses doutes», prévient Benjamin Lavernhe, qui se définit comme «non pratiquant» tout en affirmant son «éducation catholique et les valeurs chrétiennes qui «l'ont construit».