À Luxembourg-Ville: Voleur de portefeuille et dealers arrêtés dans le quartier de la Gare

Vendredi, peu avant 17h, un jeune homme a arraché un porte-monnaie dans les mains d'une femme, avant de vider son contenu et de prendre la fuite, boulevard d'Avranches, dans la capitale. Il a été arrêté et, sur ordre du parquet, placé dans l'unité de sécurité du Centre socioéducatif de Dreiborn, réservé aux mineurs. La police cherche des témoins pour comprendre exactement les circonstances du vol. Toute personne peut se manifester au 244 40 1000 ou via police.luxembourg@police.etat.lu.