Légende automobile - Volkswagen convertit son mythique Combi en van électrique

Empruntant les formes rondes des premiers modèles qui ont fait la gloire du minibus dans les années 1960 et 1970, cette version électrique «incarne le tournant de Volkswagen», juge Ferdinand Dudenhöffer, expert du secteur automobile allemand. En plus du modèle tourisme qui «sert à l'image» de la marque, VW présentera la version utilitaire de la camionnette: un modèle «particulièrement important» qui représente «un plus grand marché», selon M. Dudenhöffer.