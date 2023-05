Automobile: Volkswagen fait le ménage dans sa filiale de logiciels

Désaccords internes et surcharge de travail

Les problèmes de Cariad sont liés à des désaccords internes et à une surcharge de travail, qui ont entraîné des retards dans le développement de plateformes de logiciels, et par conséquent pour les lancements de modèles électriques chez Porsche et Audi, impactant aussi la famille de modèles électriques ID de la marque VW. Les principaux concurrents de Volkswagen dans l'électrique, l'Américain Tesla et le chinois BYD, ont pu eux avancer leurs pions dans le même temps.