Automobile : Volkswagen veut introduire Porsche en Bourse

Le groupe automobile allemand Volkswagen pourrait financer la transition électrique en introduisant la marque de luxe Porsche en Bourse.

Porsche est actuellement détenue à 100% par le groupe Volkswagen. Celui-ci est à son tour contrôlé par une holding financière, nommée Porsche SE, à travers laquelle la famille Porsche-Piëch détient une majorité absolue de droit de vote (53,3%). Porsche SE est déjà cotée en Bourse et son titre prenait lundi plus de 10%, alors que Volkswagen bondissait de plus de 9% dans un Dax plombé par le conflit autour de l'Ukraine.

Une telle opération, qui serait historique pour le conglomérat automobile, a régulièrement été évoquée par des analystes et médias, ces derniers mois, mais jamais été confirmée par le groupe. Une des raisons: les besoins massifs en capitaux pour financer la transition électrique et les investissements dans la voiture autonome et connectée du futur. Le géant aux douze marques est lancé depuis plusieurs mois dans une course acharnée pour électrifier son offre et se mettre au niveau de l'Américain Tesla et de ses concurrents chinois, plus avancés dans ce domaine.