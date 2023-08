Record d’affluence pour un événement sportif féminin

Dans sa configuration «ballon ovale», le stade contient 85 000 sièges. En mode «volleyball», il a pu recevoir plus de visiteurs car, sur une surface de jeu plus petite, des places ont été ajoutées à la hauteur du terrain.

Au Memorial Stadium, deux matches ont été présentés. Un duel amical entre les universités de Nebraska-Kearney et de Wayne State. Et un face à face de championnat entre Nebraska et Omaha.

«C’est tellement énorme pour les plus jeunes filles de voir un sport féminin joué sur une si grande plateforme, a expliqué dans un flot d’émotions la joueuse Lexi Rodriguez, après l'événement. Quand tu es jeune, tu as de grands rêves et des grands buts, et des choses comme ça, c’est ce qui permet de les garder dans la tête».