Vont-ils pouvoir tomber d'accord?

Le président américain Barack Obama et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont montré leurs divergences sur la paix au Proche-Orient et l'Iran, s'autorisant quelques concessions.

D’un côté, Benjamin Netanyahu a résisté aux appels de M. Obama en faveur de la création d'un État palestinien, tout en disant pouvoir envisager un "arrangement" dans lequel Israéliens et Palestiniens vivraient côte-à-côte. De l’autre, Barack Obama s'est montré déterminé à donner sa chance à la diplomatie avec l'Iran, malgré les inquiétudes israéliennes, et fixé à fin 2009 un début d'échéance pour juger du succès ou de l'échec de cette entreprise.

À noter, les deux dirigeants ont amorcé un rapprochement quand B. Netanyahu a dit partager la volonté de M. Obama de faire avancer la paix, et vouloir commencer des négociations avec les Palestiniens "immédiatement". Cependant, il s'est gardé d'endosser le terme d'État palestinien. "Je veux dire clairement que nous ne voulons pas gouverner les Palestiniens", a-t-il assur, en posant ses conditions: la sécurité d'Israël doit être garantie et les Palestiniens doivent reconnaître Israël comme un État juif, une exigence rejetée par les Palestiniens. Si ces conditions sont satisfaites, "je crois que nous pouvons envisager un arrangement dans lequel Palestiniens et Israéliens vivent côte-à-côte dans la dignité, la sécurité et la paix", a-t-il dit.