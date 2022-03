Congrès mondial du mobile : Vos applications sur une seule plateforme, ce serait possible

Vingt-quatre opérateurs mobiles ont annoncé lundi la création d'une alliance pour développer une plateforme ouverte d'applications sur mobiles.

Leur objectif est de créer une plateforme "qui propose des applications à tous les utilisateurs de téléphones mobiles", ont-ils indiqué dans un communiqué, alors que les boutiques d'applications (jeux, vidéos, services...) lancées par Apple et Nokia, par exemple, sont réservées à leurs clients.

Parmi les partenaires de ce projet on trouve notamment Orange (France Télécom), China Mobile, Deutsche Telekom, l'opérateur japonais NTT Docomo, Telecom Italia, le britannique Vodafone, l'américain Verizon Wireless ou encore l'espagnol Telefonica.

Les vingt-quatre opérateurs impliqués représentent au total "plus de 3 milliards de clients à travers le monde", souligne le communiqué, et leur projet est soutenu par l'association mondiale des opérateurs mobiles GSMA ainsi que trois constructeurs de téléphones (LG, Samsung et Sony Ericsson).