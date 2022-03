Lutte contre la marée noire : Vos cheveux pourraient sauver les côtes de Louisiane

Vos cheveux sont capables d’absorber facilement les hydrocarbures. Une association s’occupe de les récolter. La démonstration en vidéo.

L'association à but non lucratif «Matter of Trust» lance un appel à la communauté américaine. Son objectif: récolter un maximum de cheveux pour lutter contre l’expansion de la nappe de pétrole dans le Golf de Mexique.

Pourquoi le cheveu? Car, grâce à son pouvoir absorbant, il aurait la capacité de capter facilement les hydrocarbures dans l’eau. Ainsi, depuis 1998, l’association récolte les donations capillaires des humains et animaux dans le but de nettoyer les eaux polluées par le pétrole.

Chaque jour, 136 tonnes de cheveux et fourrure sont coupés dans les salons de coiffure aux États-Unis, explique le journal The Huffington Post. En les regroupant, «Matter of Trust» contribue à sa manière à lutter contre la marée noire. «Nous récoltons les cheveux et nous en remplissons des ballots de nylon», explique Lisa Gautier, présidente de l’association au magazine Fast Company.