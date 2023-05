Vos déplacements au Luxembourg vont être scrutés à la loupe

Un outil, prévu dans l'accord de coalition 2018-2023, qui selon l'avant-projet de loi, aura pour mission de «collecter en continu, centraliser et gérer les données de mobilité (...) utiles et nécessaires à la planification». Mais aussi de les analyser et de les diffuser auprès du public ou des décideurs pour prévoir au mieux l'offre de transport et les infrastructures de demain.