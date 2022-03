Mise en garde officielle : Vos fichiers PDF pourraient être infectés

LUXEMBOURG - Une faille critique a été détectée dans les produits Adobe Reader er Adobe Acrobat. Cette dernière pourrait mener au piratage de votre ordinateur.

N'ouvrez en aucun cas les fichiers PDF envoyés par des expéditeurs inconnus. Voici en substance le message envoyé vendredi matin par le ministère de l'Économie et du Commerce extérieur. Un message qui vise directement les logiciels Adobe Reader et Adobe Acrobat, à savoir deux des logiciels les plus couramment utilisés sur les ordinateurs du Grand-Duché et d'ailleurs.