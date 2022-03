Elections au Luxembourg – Vos intentions de vote pour les législatives 2013

Élections au Luxembourg : Vos intentions de vote pour les législatives 2013

LUXEMBOURG - Et vous, pour quel parti pensez-vous voter? «L'essentiel Online» fait un premier point sur vos intentions de vote, à l'issue d'un sondage en ligne.

Si les élections législatives avaient lieu dimanche prochain, si vous rentrez dans les critères pour voter , et si vous deviez voter entre les partis suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chance que vous votiez?

Selon les réponses rassemblées par L'essentiel Online, déi Lénk et l'ADR arrivent en tête des intentions, avec plus de 20% des voix. Suivent alors le CSV et les Pirates. Visionnez le graphique ci-dessous pour connaître la liste des votes.