Luxembourg: Vos salaires luxembourgeois vont augmenter à partir de l'été!

En clair, les salariés et pensionné qui touchent un revenu inférieur à 44 000 euros brut par an recevront une aide de 84 euros supplémentaires sur leur fiche de paie. Passé ce seuil, le montant de l'indemnité est dégressif. Comptez par exemple 76 euros pour les personnes qui gagnent entre 44 000 euros et 68 000 euros par an. Les salariés qui enregistrent un revenu supérieur à 100 000 euros ne sont pas concernés.