La petite Rose sera inhumée vendredi à Metz

«La cérémonie aura lieu vendredi à 14h au cimetière de Metz-Est», a indiqué à l'AFP Me David Collot. Un permis d'inhumer a été délivré mercredi matin par la juge d'instruction et le corps de l'enfant a été rendu à sa famille en début d'après-midi, a-t-il ajouté, confirmant une information de Vosges Matin.

Suspecté de l'avoir tuée, un adolescent de 15 ans, déjà mis en examen pour viol sur mineur l'an dernier, a été mis en examen pour meurtre de mineur de moins de 15 ans et placé en détention provisoire, après deux jours de garde à vue au cours desquels il a gardé le silence.

Un expert a conclu dans un rapport provisoire «à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres», selon le parquet. L'autopsie réalisée sur le corps de Rose «a permis d'exclure des faits de pénétration anale et vaginale» mais «des analyses médico-légales complémentaires» sont encore nécessaires pour établir les causes de la mort, avait indiqué vendredi le procureur de la République d'Épinal, Frédéric Nahon.