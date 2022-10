Leur but? Convaincre les étrangers d'aller voter

«Au-delà d’informer les étrangers sur les communales, on leur explique comment remplir un bulletin de vote, le panachage. Car ce serait dommage d’avoir réussi à les convaincre d’aller aux urnes pour se retrouver avec des bulletins nuls», relate Claire Geier. La résidente, d’origine française, a été multiplicatrice aux dernières communales et rempile.

«Chacun peut voter. Ça change la donne!»

Pour ces élections, plus besoin d’avoir habité cinq ans au Luxembourg. La clause de durée de résidence a disparu. «Chacun peut voter et même être candidat. Ça change la donne!». «Il faut avoir 18 ans accomplis le jour du vote, on peut déjà s’inscrire à 17 ans», renchérit le résident français Bruno Theret, multiplicateur.