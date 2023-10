Vote à Remich: «Celui qui veut gouverner doit aussi agir»

Quelques rues plus bas, le brouillard sur la Moselle s'est dissipé et le marché d'automne invite à boire et à manger en musique. Malou* s'est installée confortablement au soleil avec son chihuahua. Cette retraitée vit en Allemagne depuis six ans et n'a plus rempli de bulletin de vote depuis quelques années. «Tout cela ne m'intéresse pas», dit la Luxembourgeoise. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien changer en votant? Et puis la demande de vote par correspondance est trop compliquée, selon elle. «Mon fils a voté, cela doit suffire», dit-elle avec détermination.