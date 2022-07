Etats-Unis: Vote au Congrès pour protéger les mariages pour tous

États-Unis : Vote au Congrès pour protéger les mariages pour tous

Getty Images via AFP

157 républicains s’y sont en revanche opposés. Ses chances d’aboutir au Sénat semblent plus limitées puisqu’il faudrait que dix élus républicains votent avec les démocrates. Seule la sénatrice Susan Collins s’est pour l’instant dite prête à le faire. Son inscription à l’ordre du jour semble donc avoir pour objectif de forcer les républicains à prendre position sur ce sujet qui divise leur électorat.

La droite religieuse est contre

Une large majorité des Américains soutiennent en effet le mariage entre personnes de même sexe (71%), y compris dans les rangs républicains. Mais la droite religieuse y reste majoritairement opposée. Quelle que soit leur position sur le «Respect for Marriage Act», les républicains risquent donc de se trouver en porte-à-faux avec une partie de leurs électeurs avant le scrutin de mi-mandat, en novembre. Concrètement, la loi abroge des législations antérieures définissant le mariage comme une union entre un homme et une femme et interdit aux agents d’état civil - quel que soit l’État dans lequel ils travaillent - de discriminer les couples «en raison de leur sexe, race, ethnicité ou origine».