Electeurs étrangers: Voter au Luxembourg? «Ca ne m'intéresse pas du tout»

«Je vis à Belvaux. Mais les élections, ça ne m'intéresse pas du tout. Nous, on est venus au Luxembourg pour travailler. Plus tard on repartira», confiait hier, Jorge, résidant au Grand-Duché depuis six ans. «Moi je ne pense pas m'inscrire car je ne connais pas les candidats. Je suis ici depuis deux ans et il me faudra plus de temps pour savoir comment ça marche», abondait Cristina, venue du Brésil.