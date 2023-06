Communales au Luxembourg : « Voter le plus vite possible pour être tranquille»

1 / 3 11.06 Christianne et Jean-Pierre étaient déjà présents, à 7h50, pour venir déposer leurs bulletins dans l’urne. Frédéric Lambert/L'essentiel Au centre culturel « Keeseminnen» de Steinfort, personne n’a envie de perdre la moindre minute Frédéric Lambert/L'essentiel Frédéric Lambert/L'essentiel

Christianne et Jean-Pierre n’ont pas hésité longtemps. Dix minutes avant l’ouverture du bureau de vote à Steinfort, ils étaient déjà présents, à 7h50, pour venir déposer leurs bulletins dans l’urne. «Il fait déjà trop chaud, près de 19 degrés, et on a le chien dans la voiture, alors on s’est dépêchés de venir voter», nous indique Christianne avec le sourire.

«On est venus le plus vite possible, comme ça, c’est réglé», ajoute encore Christianne, «et puis aujourd’hui, c’est aussi la Fête des mères au Luxembourg. Comme ça on est tranquilles. Si nos enfants viennent nous le souhaiter, on est à la maison. Par rapport au choix de vote, on ne s’intéresse pas trop à la politique, mais il faut voter, car c’est obligatoire».

Vitesse et efficacité

Domicilié depuis 44 ans à Steinfort, notre couple témoin des élections communales fait son devoir de citoyen avec le sourire. «C’est bien de faire le bon choix quand on connaît les candidats, mais ici on ne connaît pas grand monde», regrette Jean-Pierre. «Il y a de plus en plus de candidats que l’on ne connaît pas», ajoute encore Christianne.