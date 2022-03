«Votes à vendre» sur eBay

A chaque grande élection aux Etats-Unis depuis qu'eBay existe, une poignée d'internautes tente de vendre aux enchères leur vote. Cette nouvelle élection ne fait pas exception.

Les candidats McCain et Obama en proie à une tradition électorale illégale mais rare. (dr)

Pendant cette campagne 2008, jusqu'ici, moins d'une demi-douzaine de vendeurs de droit de vote ont été repérés et au moins un d'entre eux a été poursuivi en justice et condamné.

«Quand nous voyons des offres de ce genre, nous les faisons disparaître mais il est possible que cela reste visible pour une courte période de temps», explique Catherine England, porte-parole d'eBay qui enregistre sept millions d'articles nouveaux à vendre chaque jour.

L'étudiant du Minnesota a été inculpé pour corruption et sollicitation, ce qui aurait pu lui coûter jusqu'à cinq ans de prison et 10 000 dollars d'amende. Il a été condamné fin juillet à 50 heures de travail d'utilité publique.

Plus récemment, un habitant du Maryland a mis son bulletin de vote aux enchères pour 3,99 dollars.

«Tout cela était un peu ridicule. La loi du Maryland prohibe spécifiquement de vendre son vote et ce que proposait ce garçon était en plus irréaliste et peu faisable», a expliqué Ross Goldstein, administrateur adjoint au Bureau des Elections de cet Etat.