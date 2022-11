Midterms 2022: Des votes anticipés invalidés, la Floride au coeur des tensions

Les démocrates ont peur de perdre New York

Et si New York donnait un coup de barre à droite? Peu de gens imaginaient avant les élections américaines de mardi que la ville et l'État, considérés comme des bastions progressistes de gauche, puissent échapper au contrôle des démocrates au profit des républicains conservateurs.

Mais depuis octobre, en pleine flambée des prix et suite à la poussée du sentiment d'insécurité dans la plus grande ville des États-Unis et le quatrième État du pays, la course entre l'opposition de droite et la majorité de centre-gauche s'est resserrée. Jusqu'à ce que des sondages évoquent un coude-à-coude, voire une défaite sur le fil de la gouverneure démocrate centriste, Kathy Hochul, au profit du républicain Lee Zeldin, soutenu par Donald Trump.

Kathy Hochul. AFP

Outre les élections de gouverneurs et d'élus locaux dans tout le pays, les scrutins de mardi vont renouveler un tiers des 100 sièges de sénateur et l'ensemble de la Chambre des représentants, qui composent le Congrès, à Washington.