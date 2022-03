Votez et envoyez Kelly faire le tour du monde

ARLON - L'étudiante arlonaise de 22 ans

partira pour un tour

du monde de 12 mois

si les internautes

votent pour elle.

«C'est comme un rêve, je n'arrive pas encore à le croire». Kelly Ferris, 22 ans, a franchi presque toutes les étapes du concours Coca-Cola pour faire le tour du monde. La jeune fille de Martelange, à la frontière belgo-luxembourgeoise, a entendu parler par hasard du concours. Elle a envoyé vidéo, CV et répondu à un quiz. «Et ensuite j'ai été contactée par Coca-Cola: je faisais partie des dix-huit demi-finalistes! J'ai passé une semaine à Atlanta début octobre et j'ai été sélectionnée pour la dernière étape».

Cette dernière étape, c'est le vote des internautes pour départager les trois équipes en lice. Kelly et son équipe «The Mix» ont jusqu'au 6 novembre pour recueillir le maximum de votes. Le but du tour du monde: comprendre la signification du bonheur dans chaque pays visité. Kelly et Coca-Cola Belgique organisent la mobilisation autour d'elle. Notamment à Arlon où une soirée est prévue au bar Coconut, samedi soir.