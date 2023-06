Concours MyMicrobusiness: Votez pour votre entrepreneuse préférée!

Cynthia Arief, Serenity Bali

Originaire d'Indonésie, Cynthia Arief a ouvert début avril son salon de beauté et de bien-être «Serenity Bali» au sein de l'hôtel Mercure, à Canach. Elle a importé au Luxembourg sa sérénité, son empathie et un don certain pour les massages et soins du corps.